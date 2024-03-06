بصورة وتعليق.. شاهد كيف سخر إيلون ماسك من تعطل "فيسبوك" و"إنستغرام"

وقد قوبل منشور "ماسك" بتفاعل ساخر من متابعيه، الذين شاركوا بصورة لمارك زوكربيرغ، تظهره مشغولًا بإصلاح العطل، وصور أخرى تعبر عن سخرية منصة "X"، من منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".