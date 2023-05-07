7 قتلى وإصابة آخرين في حادث دهس أمام مركز للمهاجرين في تكساس

وتأتي هذه الأنباء في وقت تستعد السلطات الخميس لرفع الإجراء الصحي الذي يسمح بترحيل المهاجرين من دون تأخير، حيث تخشى السلطات من ارتفاع عمليات الدخول غير الشرعي إلى الولايات المتحدة، مع انتهاء صلاحية هذا الإجراء.