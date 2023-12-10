بإصابات دقيقة وقذائف مضادة للتحصينات.. شاهد: مواجهات ساخنة بين "القسام" والآليات الإسرائيلية

وكانت الحركة قد أعلنت عن تمكنها خلال الـ48 ساعةً الأخيرة من تدمير 44 آلية عسكرية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا في سائر محاور القتال في قطاع غزة، إضافة إلى قتل نحو 40 جنديًا وإيقاع عشرات الجنود الآخرين بين قتيل وجريح؛ إثر استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات، والقذائف والعبوات المضادة للأفراد، والاشتباك معهم من مسافة صفر، فضلاً عن تفجير عددٍ من المباني بهم بعد تفخيخها، كما استهدفوا مقر قيادة ميداني، ودكّوا الحشود العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى.