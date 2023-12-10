بإصابات دقيقة وقذائف مضادة للتحصينات.. شاهد: مواجهات ساخنة بين "القسام" والآليات الإسرائيلية

أظهر مقطع فيديو نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نجاح استهداف وصد عددٍ من الآليات العسكرية الإسرائيلية، فضلاً عن قتل وجرح وإصابة جنود إسرائيليين خلال توغلهم في محاور خانيونس جنوب قطاع غزة.
ويظهر في المقطع الذي نشرته الحركة، استهداف مقاتلي المقاومة لعددٍ من الآليات الإسرائيلية أثناء تمركزها في خانيونس بقذائف صاروخية أشعلت فيها النيران على الفور.
ونرى في مشهد آخر، استهداف "القسام" لقوة من جنود إسرائيليين مضادة للتحصينات من على بُعد أسقطتهم صرعى وجرحى، فيما كان يردد المقاتلون خلف الكاميرا "الله أكبر"، بعد نجاح الاستهداف.
وكانت الحركة قد أعلنت عن تمكنها خلال الـ48 ساعةً الأخيرة من تدمير 44 آلية عسكرية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا في سائر محاور القتال في قطاع غزة، إضافة إلى قتل نحو 40 جنديًا وإيقاع عشرات الجنود الآخرين بين قتيل وجريح؛ إثر استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات، والقذائف والعبوات المضادة للأفراد، والاشتباك معهم من مسافة صفر، فضلاً عن تفجير عددٍ من المباني بهم بعد تفخيخها، كما استهدفوا مقر قيادة ميداني، ودكّوا الحشود العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى.
كما بثت الحركة مقطع فيديو قالت إنه لمروحيات إسرائيلية أثناء نقلها لقتلى وجرحى إسرائيليين في المعارك الطاحنة الدائرة في محاور قطاع غزة من شماله إلى جنوبه.
يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 103 قتيل منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 426 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يرجح محللون أن تكون أكثر من ذلك.