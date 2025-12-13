قبل ظهور الأعراض بسنوات.. اكتشاف تغيّرات دماغية تنبئ مبكرًا بالذهان لدى الشباب

واعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل بيانات أكثر من 3000 فحص بالرنين المغناطيسي لأشخاص من 31 مركزًا بحثيًا حول العالم، ووجدوا أن الشبكات العصبية لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر تعالج المعلومات بكفاءة أقل، كما أن الروابط بين المناطق البعيدة من الدماغ تكون أضعف والتفاعل بينها أقل. وظهرت هذه التغيرات بوضوح لدى من أصيبوا لاحقًا بالذهان، حتى في ظل غياب الأعراض أثناء الفحص.