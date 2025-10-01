شاهد.. صور فريدة توثق ألسنة اللهب الشمسية ظهر اليوم

تزامنًا مع ازدياد النشاط الشمسي، التقط مرصد الختم الفلكي صورًا مميزة توثق الظواهر الشمسية ظهر اليوم الأربعاء 01 أكتوبر 2025.
وأوضح مدير المرصد الفلكي، المهندس محمد عودة، الذي التقط الصور وزود "سبق" بها، أنه تم التصوير باستخدام تلسكوب شمسي متخصص (هيدروجين ألفا)، حيث أظهرت الصور العديد من البقع الشمسية كنقاط داكنة سوداء.
وأشار "عودة" إلى أن الصور أظهرت كذلك ظاهرة الأشواك الشمسية الصغيرة (Spicules) على حافة الشمس، إضافة إلى بعض الأشرطة الشمسية الداكنة (Filaments) على سطحها، وألسنة اللهب (Prominences) المنبعثة من حافتها، إلى جانب عدد من البقع الشمسية (Sunspots).
وبيّن أن الطبقة التي تظهر عبر هذا النوع من التلسكوبات هي الطبقة اللونية (Chromosphere)، وهي تقع فوق الطبقة الضوئية (Photosphere) التي تُرى بالعين المجردة وتُرصد بالتلسكوبات التقليدية.