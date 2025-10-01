شاهد.. صور فريدة توثق ألسنة اللهب الشمسية ظهر اليوم

وأشار "عودة" إلى أن الصور أظهرت كذلك ظاهرة الأشواك الشمسية الصغيرة (Spicules) على حافة الشمس، إضافة إلى بعض الأشرطة الشمسية الداكنة (Filaments) على سطحها، وألسنة اللهب (Prominences) المنبعثة من حافتها، إلى جانب عدد من البقع الشمسية (Sunspots).