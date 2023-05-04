ادّعت على "ميقاتي" وابنه.. "تأديبي القضاة بلبنان" يفصل قاضيةً حقّقت في قضايا فساد

ومن أبرز الملفات التي تعاملت معها غادة عون منذ بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان في خريف 2019: الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وشقيقه، وابنه في أكتوبر "تشرين الأول" 2019، بتهمة "الإثراء غير المشروع" عبر حصولهم على قروض سكنية مدعومة.