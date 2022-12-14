تلسكوب "جيمس ويب" يلتقط صورًا لأبعد مجرات رأتها العين البشرية بالكون

وتسعى "ناسا" من خلال أدوات التلسكوب "جيمس ويب" القوية إلى إعادة كتابة تاريخ تكوّن النجوم في هذه المجرات، التي يعتقد أنها تشكلت قبل مليارات السنوات، بعد فترة ليست بالبعيدة عن الانفجار العظيم.