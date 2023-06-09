"تسجيل مسرب".. وثائق عسكرية عن إيران لم يرفع عنها "ترامب" السرية!

وذكرت الشبكة أن التسجيل الذي حصلت عليه يعود إلى اجتماع عام 2021 وقال فيه "ترامب" إنه كرئيس، كان بإمكانه رفع السرية، لكنه لا يستطيع فعل ذلك بعد مغادرة منصبه.