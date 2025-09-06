غرامة بـ1.5 مليار دولار على شركة بتهمة استخدام مؤلفات الكتّاب في تدريب الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "أنثروبيك" الأميركية موافقتها على دفع ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها عدد من الكتّاب في الولايات المتحدة، اتهموها باستخدام مؤلفاتهم بشكل غير قانوني لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها، بينها روبوت المحادثة "كلود" المنافس لـ"تشات جي بي تي"، وفق ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وأوضح محامي المدّعين جاستن نيلسون أن هذه التسوية "الأولى من نوعها" تشكل تعويضًا غير مسبوق في قضايا حقوق النشر، وتشمل نحو 500 ألف كتاب بمتوسط 3000 دولار للعمل الواحد. وبموجب الاتفاق، ستدمر الشركة الملفات المقرصنة مع احتفاظها بحق استخدام الكتب التي اشترتها أو حصلت عليها بطريقة قانونية.
وكان القاضي الفدرالي وليام ألسوب قد أقر في يونيو الماضي بأن تدريب الخوارزميات على الكتب يمكن أن يندرج ضمن "الاستخدام العادل"، لكنه رفض منح أنثروبيك حماية كاملة، معتبرًا أن إنشاء مكتبة رقمية دائمة من كتب مقرصنة لا يدخل في هذا الإطار.
وقالت أبارنا سرِدهار، نائبة المستشار العام في الشركة، إن أنثروبيك تظل ملتزمة بتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة تدعم الأفراد والمؤسسات. وتأتي هذه التسوية في وقت تتعرض فيه شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "غوغل" و"أوبن إي آي" و"ميتا" و"مايكروسوفت" لضغوط قضائية متزايدة بشأن أساليب تدريب نماذجها التوليدية.