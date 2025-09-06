غرامة بـ1.5 مليار دولار على شركة بتهمة استخدام مؤلفات الكتّاب في تدريب الذكاء الاصطناعي

وكان القاضي الفدرالي وليام ألسوب قد أقر في يونيو الماضي بأن تدريب الخوارزميات على الكتب يمكن أن يندرج ضمن "الاستخدام العادل"، لكنه رفض منح أنثروبيك حماية كاملة، معتبرًا أن إنشاء مكتبة رقمية دائمة من كتب مقرصنة لا يدخل في هذا الإطار.