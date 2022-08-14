فيديو نهر الموت.. هذا ما شاهده معلم صيني وجعله يقفز في السيل الجارف

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية": أظهر الفيديو انزلاق طفلة صغيرة في نهر متسارع، قبل أن يقفز شاب صيني بعد سقوطها بثوان، لينقذها من الغرق قبل أن يجرفها النهر بعيدًا.