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فيديو نهر الموت.. هذا ما شاهده معلم صيني وجعله يقفز في السيل الجارف
موقف بطولي سجله شاب صيني، حين شاهد سقوط طفلة في مياه نهر جارف شرقي الصين، فهرع لإنقاذها بلقطة وثّقها فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب موقع "سكاي نيوز عربية": أظهر الفيديو انزلاق طفلة صغيرة في نهر متسارع، قبل أن يقفز شاب صيني بعد سقوطها بثوان، لينقذها من الغرق قبل أن يجرفها النهر بعيدًا.
وقال موقع "ناو ذس": إن الشاب "البطل" هو جاو ياتشون، وهو مدرس بالمرحلة المتوسطة، كان يسير قرب النهر عندما لاحظ الواقعة.
وقال المصدر: إن الطفلة أعيدت إلى عائلتها بسلام، بعد إنقاذها من الغرق.