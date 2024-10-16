حتى لا يتعلم "الأعداء" تصنيعها.. خبير سيبراني: هذا أخطر ما تخشاه أمريكا بشأن "رقائق أشباه الموصلات"

أكّد خبيرٌ في مجال الأمن السيبراني تزايد المخاوف في الولايات المتحدة من وقوع تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية الأمريكية في أيدي مَن وصفهم بـ"الأعداء".
ونقلت قناة "الحرة" عن براندون فالبريانو: إن "أشباه الموصلات والرقائق المتقدّمة، تعد أساسية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، وهناك مخاوف من أن خصوم أمريكا؛ كالصين، يمكنهم تعلم تكنولوجيا الرقائق الأمريكية".
وأشار إلى أن روسيا نشرت كثيراً من التكنولوجيا الغربية على ساحة القتال في أوكرانيا. وأضاف أن "هذا الأمر أخاف المسؤولين عن الأمن القومي الأمريكي".
ورجّح "فالبريانو"؛ أن يتخذ صُناع القرار في واشنطن التدابير الأمنية اللازمة "لضمان سلامة أمريكا".
وفي 30 سبتمبر 2024، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، قاعدة قد تسهّل شحن شرائح الذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن ألزمت في أكتوبر 2023 المُصدّرين بالحصول على تراخيص قبل شحن رقائق متقدمة إلى أجزاءٍ من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة في واشنطن من أن الشرق الأوسط قد يصبح قناةً لإيصال رقائق أمريكية متقدّمة إلى الصين.