حتى لا يتعلم "الأعداء" تصنيعها.. خبير سيبراني: هذا أخطر ما تخشاه أمريكا بشأن "رقائق أشباه الموصلات"

وفي 30 سبتمبر 2024، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، قاعدة قد تسهّل شحن شرائح الذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن ألزمت في أكتوبر 2023 المُصدّرين بالحصول على تراخيص قبل شحن رقائق متقدمة إلى أجزاءٍ من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.