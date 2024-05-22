طريقة واحدة لتكون آمنًا 100%.. شاهد ما تفعله المطبات الجوية في الطائرات

ويقول "ويليامز" إنه أجرى بحثًا تَوَصل من خلاله إلى أنه بحلول عام 2050، يمكن للطيارين في جميع أنحاء العالم أن يتوقعوا مواجهة ما لا يقل عن ضعف الاضطرابات الشديدة في الهواء الصافي.