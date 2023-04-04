جنيف.. "الصحة العالمية": العقم يمثل تحدياً صحياً على مستوى العالم

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم، إلى أن التقرير كشف عن النسبة الكبيرة من الأشخاص المتضررين، داعياً إلى الحاجة إلى توسيع نطاق الوصول إلى رعاية الخصوبة من خلال تكثيف البحوث الصحية، وتوفير طرق آمنة وفعالة وقليلة التكلفة، لتتحقق الأبوة والأمومة لمَن يسعون إليها.