رئيس وزراء اليونان: خطأ بشري مأساوي وراء تصادم القطارين

وكان جهاز الإطفاء قد أعلن أن حصيلة قتلى الاصطدام ارتفعت إلى 38، مشيراً إلى تلقي 57 مصاباً العلاج في المستشفيات، ستة من هؤلاء في العناية المشددة، علماً بأن كثراً لا يزالون في عداد المفقودين.