أخوّة ونسب.. فيديو "حفل زفاف" سعودي ومصرية يثير تفاعلًا رائعًا بمواقع التواصل

"أخوة ونسب بين الشعبين الشقيقين"، فقد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه لـ"حفل زفاف" مواطن سعودي من عروس مصرية على أنغام الموسيقى المصرية، وهو ما أثار تفاعلًا كبيرًا.