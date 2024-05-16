بسبب حريق في المحرك.. هبوط اضطراري لطائرة إندونيسية في طريقها إلى السعودية

وذكرت الشركة في بيان لها أن الرحلة كانت في طريقها مساء أمس إلى المدينة المنورة، لكنها عادت إلى مطار مدينة ماكاسار الإندونيسية دون أن يتعرض أي من ركابها لأي أذى.