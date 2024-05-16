بسبب حريق في المحرك.. هبوط اضطراري لطائرة إندونيسية في طريقها إلى السعودية

قالت شركة الطيران الإندونيسية "جارودا": إن طائرة تابعة لها كانت تقل 468 شخصًا من إندونيسيا إلى المملكة العربية السعودية، اضطرت إلى الهبوط اضطراريًّا بسبب نشوب حريق في أحد محركاتها.
وذكرت الشركة في بيان لها أن الرحلة كانت في طريقها مساء أمس إلى المدينة المنورة، لكنها عادت إلى مطار مدينة ماكاسار الإندونيسية دون أن يتعرض أي من ركابها لأي أذى.
وقال مدير شركة الطيران: إن قرار الهبوط الاضطراري اتخذه الطيار المسؤول فور الإقلاع، مع الأخذ في الاعتبار المشكلات التي ظهرت في أحد المحركات والتي تتطلب المزيد من الفحص بعد رصد شرارات حريق فيه.
وأشار إلى أن الطائرة كانت تقل 450 راكبًا و18 من أفراد الطاقم، بمن فيهم الحجاج المتوجهون لأداء فريضة الحج، وأنه تم منع الطائرة من التحليق مرة أخرى حتى اكتمال إجراءات التحقيق و السلامة.