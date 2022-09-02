اعتقال رجل صوّب سلاحاً باتجاه نائبة الرئيس الأرجنتيني

وتجمّع مئات النشطاء منذ الأسبوع الماضي خارج منزل كريستينا كيرشنر (69 عاماً)، ونظمت عشرات المسيرات أو التجمعات لدعم نائبة الرئيس في مدن عدة في الأرجنتين بمبادرة من حركات أو منظمات منخرطة في ائتلاف وسط اليسار الحاكم "فرانت دي تودوس" أو الحزب البيروني الذي تنتمي إليه كيرشنر.