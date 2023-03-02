حول العالم في صورة: قعر النهر ظهر.. ما الذي حدث في فرنسا؟

ويأتي الجفاف الجزئي للنهر في الوقت الذي تواجه فيه فرنسا موجة جفاف شتوية قياسية تثير الجزع من صيف آخر من الجفاف والقيود على المياه، ومخاوف من أن يتأثر مرة أخرى ذلك النهر، الذي يعد أطول أنهار البلاد، وسبق أن جف تمامًا الصيف الماضي.