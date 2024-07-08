بعد بيعهما بـ1.69 مليون يورو في مزاد.. هل تسمح فرنسا بخروج أشهر كنوز نابليون؟

باعت دار مزادات "أوزنا"، مسدسيْن مزخرفين كان يملكهما الإمبراطور الفرنسي نابليون الأول حتى تنازله الأول عن العرش عام 1814، ويصنفان على أنهما من "الكنوز الوطنية" في فرنسا، في مزاد الأحد بـ1.69 مليون يورو (بما يشمل الرسوم)، على ما ذكرته دار مزادات "أوزنا".