"ما شاء الله على الفزعة".. شاهد شابًّا ينقذ طفلًا من الموت بذكاء وسرعة وبديهة

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ردة فعل سريعة وذكية لشاب فلسطيني في الخليل جنوبي الضفة الغربية؛ مما أثار تفاعلًا كبيرًا، بعدما أنقذ طفلًا عَلِقَ رأسه بزجاج سيارة مغلق.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على موقع "إكس"، يكشف كيف تصرف الشاب بذكاء وسرعة وقام بتحطيم زجاج سيارة أطبق على رقبة الطفل، منقذًا بذلك الطفل من الموت خنقًا.
وحسب صاحب الفيديو؛ فقد أصيب الشاب بجراح بسيطة في يده، جراء كسر الزجاج.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، مثنيين على تصرف الشاب وذكائه، مشيدين بموقفه "البطولي"؛ حيث علّق أحدهم قائلًا: "ما شاء الله على الفزعة، بارك الله في عمره وصحته"، وأضاف آخر: "كفو عليه.. الله يبارك فيه".