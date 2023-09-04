"ما شاء الله على الفزعة".. شاهد شابًّا ينقذ طفلًا من الموت بذكاء وسرعة وبديهة

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، مثنيين على تصرف الشاب وذكائه، مشيدين بموقفه "البطولي"؛ حيث علّق أحدهم قائلًا: "ما شاء الله على الفزعة، بارك الله في عمره وصحته"، وأضاف آخر: "كفو عليه.. الله يبارك فيه".