جريمة بشعة تهز الأردن.. قتل فتاة حامل بطريقة وحشية

وحسب مقربين من التحقيق، فإن القاتل الذي يعمل في محل للتمديدات الصحية، كانت تربطه علاقة مع الضحية منذ زمن، ووقع خلاف بينهما فأقدم على استدراجها لمحله التجاري وقام بقتلها، وعند إلقاء القبض عليه والتحقيق معه اعترف بضربها على رأسها بمطرقة حديدية وطعنها بشكل متكرر.