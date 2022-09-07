بداية حارة للخريف في أبرد منطقة بالعالم.. ماذا يحدث في القطب الشمالي؟

ويضيف التقرير أن درجة حرارة الأرض تواصل الارتفاع، وتشير مجموعة من التحليلات العلمية إلى أن درجات حرارة سطح الأرض السنوية كانت 0.38-0.50 درجة فهرنهايت (0.21-0.28 درجة مئوية) أعلى من متوسط 1991-2020، وهذا يضع عام 2021 بين السنوات الست الأكثر دفئًا منذ أن بدأت السجلات في منتصف إلى أواخر القرن التاسع عشر، ويبين أن السنوات السبع الماضية (2015-2021) كانت هي الأكثر دفئًا على الإطلاق.