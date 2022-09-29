ابنها وصف القرار بالصادم.. شاهد ملكة الدنمارك تجرد 4 من أحفادها من ألقابهم الملكية

قرار صادم

وتعليقًا على القرار الذي يبدأ تطبيقه بعد خمسة أيام، نشرت "الديلي ميل" البريطانية تصريحات والدهم الأمير يواكيم، الذي عبر عن صدمته للقرار وقال: "نحن نشعر بالحزن، من الصعب أن أرى ابنائي يتضررون من هذا القرار، وهم لا يفهمون الموقف الذي تم وضعهم فيه الآن، سننتظر ونري".