شاهد.. فيضانات الهند المدمرة تقتل 15 شخصًا وتؤدي إلى انزلاقات أرضية وأضرار كبيرة

وتفصيلاً، غمرت المياه الطرق في مناطق عدة من العاصمة حيث بلغ معدل تساقط الأمطار 153 ميلي، وهي أعلى نسبة تُسجل في يوم واحد في شهر يوليو منذ 40 عامًا، وفقًا لسكاي نيوز عربية.