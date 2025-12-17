هجوم إلكتروني يستهدف وزارة الداخلية الفرنسية ويسرق بيانات 16.4 مليون شخص

في تطور جديد، أعلن قراصنة إلكترونيون عن سرقة بيانات أكثر من 16.4 مليون مواطن فرنسي، إثر هجوم استهدف أنظمة وزارة الداخلية الفرنسية، بحسب ما نقلته صحيفة "لو فيغارو" عن منشور في منتدى "بريتش فورومز" الشهير بتسريبات البيانات.
وكان وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز قد أقر الأسبوع الماضي بتعرض وزارته لهجوم إلكتروني، لكنه نفى حدوث اختراق كبير، مشيرًا إلى أن المتسللين تمكنوا فقط من الوصول إلى "بعض الملفات الداخلية".
إلا أن القراصنة ردّوا بتأكيدهم أنهم اخترقوا سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، إضافة إلى قوائم المطلوبين وقواعد بيانات السجلات الجنائية، التي تتضمن معلومات عن ضحايا وشهود.
كما زعم المهاجمون الوصول إلى قنوات الاتصال الخاصة بمنظمة الإنتربول، إلى جانب الإدارة العامة للمالية العامة، وصندوق التأمين على الشيخوخة.
وبحسب الرسالة المنشورة، فإن منفذ الهجوم يُعرف باسم "إندرا"، وقد وصف العملية بأنها "انتقام" من اعتقال أعضاء مجموعة "شايني هانترز" المتورطة في أعمال قرصنة إلكترونية، مهددًا بنشر البيانات خلال أسبوع في حال عدم استجابة الحكومة وبدء مفاوضات.
يُذكر أن المنتدى الذي نُشرت عليه هذه التهديدات يُستخدم غالبًا في تسريب قواعد بيانات مسروقة، وكان قد استُخدم سابقًا لنشر بيانات نحو 200 مليون مستخدم من "تويتر" (إكس).