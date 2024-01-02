زلزال اليابان.. السيناريو الأسوأ لم يتحقق

ضربت زلازل قوية وسط اليابان ،الإثنين، ما تسبّب في حدوث موجات تسونامي زاد ارتفاعها على متر في بعض المناطق، ودفع بالسلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات.