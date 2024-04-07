بعد 6 أيام.. استخراج جثمان "ريان مصر" من بئر عمقها 30 مترًا
بعد 6 أيام من سقوطه في بئر عميقة، تمكنت فِرَق الحماية المدنية في مصر، من استخراج جثمان طه محمد عبدالعزيز "ريان المنيا" من بئر عمقها 30 مترًا، في مزرعة بالظهير الصحراوي الغربي بمركز المنيا، جنوبي العاصمة القاهرة.
وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، فور استخراج الجثمان تم التوجه بالجثة إلى المستشفى العام بالمنيا، استعدادًا لدفنها في مقابر قرية عزبة عزاقة التابعة لمركز المنيا.
وكانت الجهود قد تواصلت من أجل استخراج جثمان طه محمد عبدالعزيز، والتي استمرت ليل نهار، وسط تكاتف الجميع الأهالي والأجهزة التنفيذية، من أجل إنجاز أعمال البحث عن المزارع الذي سقط في بئر مياه جوفية، عمقها 23 مترًا بالطريق الصحراوي غرب مركز المنيا.
وكانت سيارات الحماية المدنية، والإسعاف والشرطة، قد انتقلت إلى مكان الحادث، وتَبين سقوط مزارع يبلغ من العمر 30 عامًا، مقيم بعزبة حامد عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا؛ سقط في بئر مياه جوفية معطلة، بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، أثناء سيره في الأرض الصحراوية، عقب صلاة المغرب.
وقد تمكن فريق الإنقاذ البري للحماية المدنية، من استخراج جثة المتوفي، وتم إخطار النيابة العامة بالحادث.
وقد تابعت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، حادث سقوط "عبدالعزيز" في البئر، وسط مناشدات للجهات المعنية بالتدخل لإنقاذه؛ مشبّهين الحادث بمأساة الطفل المغربي "ريان"، الذي كان يبلغ من العمر 5 سنوات، حينما لَقِيَ مصرعه قبل عامين تقريبًا إثر سقوطه في بئر بجوار منزل أسرته، وظل عالقًا بداخله لمدة 5 أيام.