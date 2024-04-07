بعد 6 أيام.. استخراج جثمان "ريان مصر" من بئر عمقها 30 مترًا

وكانت سيارات الحماية المدنية، والإسعاف والشرطة، قد انتقلت إلى مكان الحادث، وتَبين سقوط مزارع يبلغ من العمر 30 عامًا، مقيم بعزبة حامد عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا؛ سقط في بئر مياه جوفية معطلة، بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، أثناء سيره في الأرض الصحراوية، عقب صلاة المغرب.