سموم في منازل 113 مليون أمريكي.. دراسة ترجح وجود مادة كيميائية خطيرة في مياه الشرب بالولايات المتحدة

حيث توصلت الدراسة إلى أن حوالي ثلث سكان الولايات المتحدة يتلقون مياه الصنبور التي تحتوي على منتج كيميائي ثانوي لم يتم التعرف عليه سابقاً، ويشعر بعض العلماء الآن بالقلق ويحققون بنشاط فيما إذا كانت هذه المادة الكيميائية سامة.