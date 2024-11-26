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سموم في منازل 113 مليون أمريكي.. دراسة ترجح وجود مادة كيميائية خطيرة في مياه الشرب بالولايات المتحدة
توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن مادة كيميائية تم التعرف عليها حديثاً في مياه الشرب من المرجح أن تكون موجودة في العديد من المنازل وقد تكون سامة.
وحسب تقرير مصور على صفحة قناة "الحرة" على "يوتيوب"، فالمادة هي منتج ثانوي لعملية معالجة المياه بالكلورامين، وهي مادة كيميائية تستخدم لقتل الفيروسات والبكتيريا، ولم يعرف بعد ما إذا كانت خطيرة.
حيث توصلت الدراسة إلى أن حوالي ثلث سكان الولايات المتحدة يتلقون مياه الصنبور التي تحتوي على منتج كيميائي ثانوي لم يتم التعرف عليه سابقاً، ويشعر بعض العلماء الآن بالقلق ويحققون بنشاط فيما إذا كانت هذه المادة الكيميائية سامة.
ووفقاً للدراسة فإن حوالي مئة وثلاثة عشر مليون مواطن في الولايات المتحدة يتلقون مياه معالجة بالكلورامين من صنابيرهم، وتم استخدام المادة الكيميائية لمدة قرن تقريباً لتطهير المياه.