الإعصار "إيان" يودي بحياة 14 شخصاً على الأقل و2.5 مليون شخص دون كهرباء في فلوريدا

وأكّد المسؤولون مقتل شخصين في مقاطعة ساراسوتا، و6 في مقاطعة شارلوت، و5 في مقاطعة لي، ووفاة واحدة في مقاطعة فولوسيا، فيما بدأت السلطات في جميع أنحاء الولاية بالتنقيب في الأنقاض والحطام.