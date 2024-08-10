هل يتم إعلان حالة طوارئ صحية عالميا؟.. جدري القردة يثير قلق العالم مجدداً

وعادة ما يكون المرض خفيفاً، على الرغم من وجود سلالتين رئيستَيْن منه تتباينان في الخطورة، وهما سلالة الكونغو، وهي أكثر شدة، مع نسبة وفيات تصل إلى 10%، وسلالة غرب إفريقيا، التي لديها معدل وفيات لا يتعدّى نحو 1% من الحالات.