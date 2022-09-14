بعد وفاة عشرات الأطفال.. بلد إفريقي يوقِف بيع شراب "باراسيتامول"

أمرت غامبيا، المستوردين والمَتاجر بتعليق مبيعات جميع العلامات التجارية لشراب "باراسيتامول"، الثلاثاء، في الوقت الذي تباشر فيه الحكومة تحقيقًا في الاشتباه بوجود صلة بين الدواء ووفاة العشرات من الأطفال.
وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، قال رئيس الجهاز الصحي في الدولة الواقعة غربي إفريقيا، إنه التحقيق بدأ بعد اكتشاف ارتفاع في حالات إصابة الكلى الحادة بين الأطفال دون سن الخامسة في أواخر يوليو الماضي.
لكن هيئة مراقبة الأدوية قالت إنه لا توجد بيانات كافية لتبرير فرض حظر عام على شراب "باراسيتامول" مسكن الألم، الذي غالبًا ما يُستخدم لخفض حرارة الأطفال.
وقد أصيب الأطفال بأعراض منها عدم القدرة على التبول، وارتفاع الحرارة والقيء؛ مما يؤدي بسرعة إلى الفشل الكلوي.
ولم تذكر الوكالة أي علامات تجارية محددة؛ لكنها قالت إن بعض العينات أرسلت إلى الخارج لاختبار مراقبة الجودة.
وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي: إن الأدلة لا تشير إلى "باراسيتامول"؛ لكن إلى مصدر ناقل للعدوى مثل المياه الملوثة؛ لكنهم أكدوا أن هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها بعد.