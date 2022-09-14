بعد وفاة عشرات الأطفال.. بلد إفريقي يوقِف بيع شراب "باراسيتامول"

وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي: إن الأدلة لا تشير إلى "باراسيتامول"؛ لكن إلى مصدر ناقل للعدوى مثل المياه الملوثة؛ لكنهم أكدوا أن هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها بعد.