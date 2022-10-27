الكويت.. حبس وعزل 6 قضاة وإلزامهم بإعادة المركبات والهدايا

وحسب الصحيفة، كانت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي المتهم فيها قضاة وآخرون بالرشوة والتزوير، قد اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة؛ حيث أحالت قاضيين إلى التأديب؛ فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت 3 محامين و"صالحي" و15 آخرين للمحاكمة.