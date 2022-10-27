الكويت.. حبس وعزل 6 قضاة وإلزامهم بإعادة المركبات والهدايا

في القضية الأولى من نوعها في تاريخ الكويت، حكمت محكمة الاستئناف اليوم الخميس، بحبس وعزل 6 قضاة وإلزامهم بإعادة المركبات والهدايا، وهي القضية المتعلقة برشوة القضاة.
وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قضت المحكمة بحبس 6 قضاة من 7 سنوات إلى 15 سنة، وعزلهم من الوظيفة، ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، وقضت ببراءة قاضٍ واحد.
كما قضت المحكمة بالحبس لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال، كما قضت بحبس آخرين، وقضت ببراءة آخرين.
وحسب الصحيفة، كانت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي المتهم فيها قضاة وآخرون بالرشوة والتزوير، قد اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة؛ حيث أحالت قاضيين إلى التأديب؛ فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت 3 محامين و"صالحي" و15 آخرين للمحاكمة.