شاهد .. تسرب مواد كيميائية وحريق بعد خروج قطار عن سكته في "كنتاكي الأمريكية"

شهدت ولاية كنتاكي الأمريكية، الثلاثاء، حادثًا خطيرًا إثر خروج قطار ينقل مواد كيميائية قابلة للاحتراق عن مساره في مقاطعة تود، بالقرب من مدينة ترينتون، ما أدى إلى تسرب مواد واشتعال النيران في الموقع.
وبحسب قناة "أي بي سي" الأمريكية، فإن القطار التابع لشركة CSX والمكوّن من 31 عربة، انحرف عن القضبان صباحًا بالتوقيت المحلي، وتسبب في تسرب مادة الكبريت المنصهر، ما أسفر عن اندلاع حريق كبير استغرق عدة ساعات قبل السيطرة عليه.
وأصدرت السلطات المحلية تحذيرًا عاجلًا للسكان بعدم الاقتراب من موقع الحادث، قبل أن يتم رفعه لاحقًا بعد تأمين المنطقة.
وأكدت الجهات المختصة عدم وقوع إصابات بشرية جراء الحادث، فيما تواصل فرق الطوارئ العمل على إزالة آثار الحادث وتنظيف السكك الحديدية من بقايا المواد الخطرة.