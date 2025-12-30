شاهد .. تسرب مواد كيميائية وحريق بعد خروج قطار عن سكته في "كنتاكي الأمريكية"

شهدت ولاية كنتاكي الأمريكية، الثلاثاء، حادثًا خطيرًا إثر خروج قطار ينقل مواد كيميائية قابلة للاحتراق عن مساره في مقاطعة تود، بالقرب من مدينة ترينتون، ما أدى إلى تسرب مواد واشتعال النيران في الموقع.