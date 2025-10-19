باحثون صينيون يصممون روبوتًا دقيقًا ثلاثي الأبعاد للعلاج الدقيق

ووضع الباحثون الروبوت أولًا وسط سائل، وعندما تتغير قيمة الرقم الهيدروجيني المحيطة به، تنفتح "راحة" الروبوت أو تنطوي مثل بتلات الزهور، وتعد هذه استجابة تحفيزية ذكية تشبه يد شخص تتراجع غريزيًا عن الماء الساخن.