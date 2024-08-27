مصر تلغي تراخيص 36 شركة سياحة ثبت تحايلها في تسفير مواطنين للحج

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد أهابت أكثر من مرة جميع شركات السياحة المرخصة بضرورة الالتزام بالقوانين، وحثّت المواطنين على عدم حجز أي رحلات لحج السياحة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة وبتأشيرات الحج، وعدم التعامل مع أي كيانات غير مرخصة تقوم بتنظيم رحلات حج أو عمرة، وأكدت على أنه لن يُسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست من خلال تأشيرة زيارة.