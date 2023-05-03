بسبب "إل نينيو".. الأمم المتحدة توجّه تحذيرًا للعالم من درجات حرارة قياسية

وفي هذه المرحلة، لا يمكن توقّع شدة الظاهرة أو مدّتها، إذ اعتُبرت موجتها الأخيرة ضعيفة، فيما كانت في المرة ما قبل الأخيرة، بين عامَي 2014 و2016، قوية، وكانت لها عواقب وخيمة.