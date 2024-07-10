مصرع وإصابة 37 شخصًا في حادث تصادم بالهند

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها عن الشرطة المحلية، أن الحادث وقع عندما كانت الحافلة في طريقها من مدينة سيتامارهي في ولاية بيهار متجهة إلى العاصمة نيودلهي؛ حيث اصطدمت بالناقلة على "طريق لكناو- أجرا السريع"؛ مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.