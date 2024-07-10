مصرع وإصابة 37 شخصًا في حادث تصادم بالهند

لَقِيَ 18 شخصًا على الأقل حتفهم، وأصيب 19 آخرون؛ إثر اصطدام الحافلة التي كانت تقلهم بناقلة في مدينة أوناو بولاية أوتار براديش، حسب ما أعلنته الشرطة الهندية اليوم.
ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها عن الشرطة المحلية، أن الحادث وقع عندما كانت الحافلة في طريقها من مدينة سيتامارهي في ولاية بيهار متجهة إلى العاصمة نيودلهي؛ حيث اصطدمت بالناقلة على "طريق لكناو- أجرا السريع"؛ مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.
وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن حزنه إزاء هذا الحادث، معلنًا عن تقديم تعويضات مالية لعائلات الضحايا.