اختبار للإبهام يكشف ما إذا كنت معرضًا لخطر مرض مميت

ويوضح الخبراء الصحيون أن هذا قد يساعدك على اكتشاف تمدد الأوعية الدموية في الشريان الأبهري الخفي. وهو انتفاخ في جدار وعاء متصل بالقلب ونزولًا إلى المعدة. وعلى الرغم من أنها لا تشكل عادة تهديدًا خطيرًا للصحة، إلا أن التورم يمكن أن يهدد الحياة إذا لم يكتشف مبكرًا.