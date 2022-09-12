اختبار للإبهام يكشف ما إذا كنت معرضًا لخطر مرض مميت

كشف الخبراء أن اختبارًا بسيطًا للإبهام يمكن أن يساعدنا في الكشف عما إذا كان أحدنا معرضًا لخطر الإصابة بمشكلة قلبية قاتلة.
وبالنظر إلى أن أمراض القلب توصف بأنها القاتل الأول في العالم، فإنه من المهم العناية بصحة القلب، حيث تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إنه يمكنك القيام بذلك عن طريق اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية الكافية.
وإذا لم نفعل ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى مشكلات خطيرة، والتي يقول الخبراء إنه يمكن تحديدها بمجرد تحريك إبهامك.
ويوضح الخبراء الصحيون أن هذا قد يساعدك على اكتشاف تمدد الأوعية الدموية في الشريان الأبهري الخفي. وهو انتفاخ في جدار وعاء متصل بالقلب ونزولًا إلى المعدة. وعلى الرغم من أنها لا تشكل عادة تهديدًا خطيرًا للصحة، إلا أن التورم يمكن أن يهدد الحياة إذا لم يكتشف مبكرًا.
وعادة لا تظهر أعراض تمدد الأوعية الدموية في الشريان الأبهري (كما يعرف بأم الدم الأبهرية)، ويتم تشخيص الحالة من خلال الفحص.
وبحلول ذلك الوقت، قد يكون الأوان قد فات وقد أصبح الانتفاخ كبيرًا جدًا بحيث يصبح جاهزًا للانفجار، ما يتسبب في حدوث نزيف داخلي وربما الموت.
وبصرف النظر عن هذه الحالة، من المعروف أيضًا أن المرضى الذين يعانون من متلازمة مارفان لديهم علامة تظهر في الإبهام والرسغ.
والمرضى الذين يعانون من هذه الحالة قد تظهر عليهم أيضًا علامات مثل القدم المسطحة. النفخات القلبية والأطراف الطويلة بشكل غير متناسب.