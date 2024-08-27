بسبب تسرب غاز "الهيليوم".. تأجيل مهمة "سبيس إكس" الخطيرة للسير في الفضاء

ومن المتوقع أن تكون أبرز أحداث المهمة، التي تستمر خمسة أيام، بعد يومين من الإطلاق، عندما يشرع الطاقم في السير في الفضاء لمدة 20 دقيقة على بُعد 700 كيلومتر من الأرض، في أول عملية سير تجارية في الفضاء في التاريخ، وفق وكالة "رويترز".