حفل زفاف وجنازة لعريس مصري.. شاهد لقطات الفرح والحزن في ساعات قليلة

نشرت وسائل إعلام مصرية لقطات وثقت آخر ظهور لعريس توفي وهو بجوار عروسه في سيارة كانت تقله متوجهة إلى منزل الزوجية بعد انتهاء حفل الزفاف، ليعقبها لقطات من جنازته.
وقالت الصحيفة، يوم الثلاثاء الماضي، اتشحت قرية سنهوا، التابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية (شمالي مصر)، بالسواد، وذلك عقب وفاة العريس الشاب إسماعيل محمد عبدالصمد جراء تعرضه لسكتة قلبية.
وعن تفاصيل الفاجعة، نقلت صحيفة "اليوم السابع" عن محمد ابن عم العريس: "أن إسماعيل (30 سنة)، شاب رياضي ومكافح، كان يعمل بإحدى الدول العربية منذ 5 سنوات؛ لتجهيز نفسه للفوز بحب عمره بنت قريته علا، لتصبح شريكة حياته".
ويكمل "محمد": إسماعيل عاد قبل 10 أيام لإتمام الزفاف، حيث أقام حفل زفافه في القاهرة، واحتفل الجميع وتعالت الزغاريد، والعريس لم يتوقف عن الرقص والتقاط الصور التذكارية مع الجميع كأنه يودّعهم.
وبحسب "محمد"، شعر العريس بوخزة ألم في الصدر، لكنه استكمل حفل الزفاف حتى لا يشعر أحد بتعبه، خاصة والدته، وبعد انتهاء الحفل، تحرك موكب سيارات العروسين والأسرتين من القاهرة إلى القرية في محافظة الشرقية.
ويكمل "محمد"، قائلًا: توجهنا إلى منزله، لكن الصدمة أن الألم زاد، وتم نقله إلى المستشفى، لكنه تُوُفي بأزمة قلبية.
ونقلت "اليوم السابع"، عن أحد أهالي القرية، ويدعى "أحمد": أن العريس كان رياضيًا ولعب فترة في أحد الأندية، ثم سافر إلى إحدى دول الخليج للعمل، وكان طيبًا وودودًا مع كل الناس.
وقد شيّع أهالي القرية، أمس الأربعاء، جثمان العريس "إسماعيل"، وقد سيطرت حالة من الحزن الشديد على الجميع.
ونشرت "اليوم السابع" لقطات من جنازة العريس، وسرادق العزاء الذي أقامته القرية.
أما صحيفة "الوطن"، فقد نشرت صورًا للعريس وهو داخل الكوافير أثناء ذهابه لاصطحاب عروسه التي كانت بانتظاره، وما أن رآها أبدى سعادته الشديدة ورقص معها لفترة ثم غادرا الكوافير معًا وتوجها إلى القاعة حيث مقر حفل الزفاف.
وأظهرت لقطات أخرى "إسماعيل" وهو يرقص فرحًا أثناء حفل الزفاف داخل إحدى القاعات، وكان يحيط به أصدقاؤه وأقاربه الذين تفاعلوا معه بالرقص على أنغام الموسيقى.
كما أظهرت لقطات وثقت في وقت سابق العريس والعروس أثناء عقد القران، وسط فرحة الأهالي.
وحسب موقع "العربية نت"، فإن طبيب القلب المصري الدكتور جمال شعبان، يحذر دائمًا من الفرح الشديد المفاجئ، مؤكدًا أنه قد يؤدي إلى الموت المفاجئ، حيث قال في منشورات سابقة عبر حسابه على "فيسبوك": "كما أن الحزن يكسر القلب، ويسبب أزمة قلبية وموتًا مفاجئًا، كذلك الفرح الشديد المفاجئ ممكن يكون سببًا لاختلال كهرباء القلب والموت المفاجئ، وهو ما يسمى متلازمة القلب السعيد".
ودائمًا ما يطالب الدكتور "شعبان" متابعيه بالاعتدال في المشاعر قائلًا: "مطلوب الاعتدال في المشاعر، الفرح الشديد مثله مثل الحزن الشديد".