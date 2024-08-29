حفل زفاف وجنازة لعريس مصري.. شاهد لقطات الفرح والحزن في ساعات قليلة

وحسب موقع "العربية نت"، فإن طبيب القلب المصري الدكتور جمال شعبان، يحذر دائمًا من الفرح الشديد المفاجئ، مؤكدًا أنه قد يؤدي إلى الموت المفاجئ، حيث قال في منشورات سابقة عبر حسابه على "فيسبوك": "كما أن الحزن يكسر القلب، ويسبب أزمة قلبية وموتًا مفاجئًا، كذلك الفرح الشديد المفاجئ ممكن يكون سببًا لاختلال كهرباء القلب والموت المفاجئ، وهو ما يسمى متلازمة القلب السعيد".