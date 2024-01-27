بعدما أثار جنون الإسرائيليين.. شاهد ما فعله صاحب مطعم "7 أكتوبر" في الأردن

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية "يائير لبيد"، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "يجب أن يتوقّف التمجيد الشائن للسابع من أكتوبر "تشرين الأول": إن التحريض والكراهية ضد إسرائيل وَلّدا الإرهاب والتطرف اللذين أدّيا إلى المذبحة الوحشية في 7 أكتوبر". وأضاف: "نتوقّع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا علنًا، وعلى نحو قاطع".