بعدما أثار جنون الإسرائيليين.. شاهد ما فعله صاحب مطعم "7 أكتوبر" في الأردن

أزال صاحبُ مطعم "7 أكتوبر" في محافظة الكرك جنوبي الأردن؛ لوحةَ اسم المطعم الذي تسبّب في غضب جنوني في إسرائيل؛ بسبب ارتباط اسم المطعم بيوم بدء معركة "طوفان الأقصى" التي نفّذتها حركة حماس المعركة على مستوطنات غلاف غزة.
ولم يعرف بعد الاسم الجديد للمطعم الذي أثار اسمه تفاعلًا واسعًا بين الأوساط الأردنية والعربية وحتى الإسرائيلية، والتي طالبت حكومتهم بمخاطبة الحكومة الإسرائيلية.
وبدأ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي من الأردنيين والعرب بتداول مقاطع افتتاح المطعم، وعبّروا عن فرحتهم بتسميته باسم "7 أكتوبر".
لكن على الجانب الآخر في "إسرائيل"، أشعل افتتاح المطعمُ الأردني موجةً من الغضب؛ حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية "يائير لبيد"، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "يجب أن يتوقّف التمجيد الشائن للسابع من أكتوبر "تشرين الأول": إن التحريض والكراهية ضد إسرائيل وَلّدا الإرهاب والتطرف اللذين أدّيا إلى المذبحة الوحشية في 7 أكتوبر". وأضاف: "نتوقّع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا علنًا، وعلى نحو قاطع".
وانتشر مقطع مصور بالفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر المطعم في محافظة الكرك الأردنية، جنوب غربي العاصمة عمان.
ويظهر في مقطع الفيديو شعار المطعم الذي يحمل نقش "7 أكتوبر"، كما يحمل زي العاملين به التاريخ نفسه. وأكّد أحد موظفي المطعم الاسم؛ حسب الوكالة الألمانية.
ونقلت قناةُ "العربية" عن مصدر أردني، تأكيدَه أن الأردن الذي وقع معاهدة سلام مع "إسرائيل"، لم يصله أي تعليق رسمي إسرائيلي بهذا الشأن.
وظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي وقد أزال صاحب المطعم لوحة اسم "7 أكتوبر"، والتي تسبّبت في المشكلة، بينما لم يعرف الاسم الجديد للمطعم.