الموافقة على دواء جديد لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة.. هو الأول من نوعه

في خطوة هي الأولى من نوعها، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA“، عن دواء “zuranolone”، المعني بعلاج اكتئاب ما بعد الولادة، لتُصبح أول حبة فموية مُعتمدة لعلاج أعراض هذا المرض.
ويُصنف هذا النوع من الاكتئاب، بكونه مرضاً عقلياً خطيراً، يُصيب واحدة من كل 7 أمهات جُدد، وفقًا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.
ومن المقرر أن يُباع العلاج – حسبما ذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية – تحت العلامة التجارية “Zurzuvae”، بعدما تمت الموافقة عليه، على أن يتم تناوله مرة واحدة يوميًا وعلى مدار 14 يومًا.
واستنادًا لخبراء، يُعد اكتئاب ما بعد الولادة، حالة تُعانيها النساء من الحزن وعدم القيمة، فيما يُفكر بعضهن في بعض الحالات في إيذاء أنفسهن أو أطفالهن.
ولكون هذا المرض، قد يتسبّب في توتر العلاقة بين الأم ورضيعها، فمن الممكن أن تنتج عنه عواقب تخص النمو البدني والعاطفي لدى الطفل، حسبما ذكر مدير قسم الطب النفسي بمركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، د. تيفاني آر فارشيوني، لـ “سي إن إن”.
وأضاف: “الحصول على دواء فموي سيكون خيارًا مفيدًا لعديد من النساء للتعامل مع المشاعر الحادة، التي قد تهدد حياتهن في بعض الأحيان”.