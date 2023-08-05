الموافقة على دواء جديد لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة.. هو الأول من نوعه

ولكون هذا المرض، قد يتسبّب في توتر العلاقة بين الأم ورضيعها، فمن الممكن أن تنتج عنه عواقب تخص النمو البدني والعاطفي لدى الطفل، حسبما ذكر مدير قسم الطب النفسي بمركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، د. تيفاني آر فارشيوني، لـ “سي إن إن”.