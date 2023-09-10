من المغرب إلى إندونيسيا.. أقوى الزلازل المميتة التي هزت العالم في آخر 25 سنة

أدى الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من يوم الجمعة، إلى مقتل أكثر من ألفي شخص، وهو عدد من المتوقع أن يرتفع في الساعات والأيام المقبلة، مع سعي رجال الإنقاذ جاهدين للوصول إلى بعض المناطق الريفية والجبلية.
وحسب موقع "الحرة"، رغم الخسائر الفادحة؛ فإن زلزال المغرب لم يكن الأعنف خلال السنوات الماضية. وفيما يلي قائمة ببعض الزلازل الأكثر دموية خلال الـ25 سنة الماضية:
زلزال بقوة 6.8 درجات بمقياس ريختر، يهز عدة مناطق بالمغرب، ويقتل أكثر من ألفي شخص، ويصيب ويشرّد الآلاف. وحتى الآن لم تتضح الحصيلة النهائية للضحايا.
زالزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، يهز مناطق واسعة في جنوب تركيا وشمال سوريا، وقد أدى إلى مقتل أكثر من 21.600 شخص؛ وفقًا لوكالة "أسوشييتد برس".
قتل أكثر من 8800 شخص في نيبال، بسبب زلزال بقوة 7.8 درجات.
تسبب زلزال بقوة 9.0 درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان، في حدوث تسونامي؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 18.400 شخص.
ضرب هايتي زلزال عنيف بقوة 7.0 درجات، وقد قدرت السلطات المختصة عدد القتلى بنحو 316 ألف نسمة، لكن حجم الدمار جعل من المستحيل إجراء إحصاء دقيق.
ضرب زلزال بقوة 7.9 درجات شرق مقاطعة سيتشوان في الصين؛ مما أدى إلى مقتل أكثر من 87.500 شخص.
لقي أكثر من 5700 شخص حتفهم عندما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات جزيرة جاوة في إندونيسيا.
هز زلزال بقوة 7.6 درجات منطقة كشمير في باكستان؛ مما أدى إلى وفاة أكثر من 80 ألف شخص.
وقع زلزال بقوة 9.1 درجات قبالة سواحل سومطرة بإندونيسيا، متسببًا في تسونامي هائل أوقع أكثر من 230 ألف قتيل في سواحل 12 بلدًا، من بينهم 170 ألفًا في إندونيسيا، وانطلقت الأمواج العاتية بسرعة 700 كلم في الساعة ووصل ارتفاعها إلى 30 مترًا.
ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات الجزء الجنوبي الشرقي من إيران؛ مما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص.
زلزال بقوة 7.6 درجات يهز ولاية غوغارات الهندية؛ مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 20 ألف شخص.
زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب إزميت التركية، ويتسبب في مقتل حوالى 18 ألف شخص.