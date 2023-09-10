من المغرب إلى إندونيسيا.. أقوى الزلازل المميتة التي هزت العالم في آخر 25 سنة

أدى الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من يوم الجمعة، إلى مقتل أكثر من ألفي شخص، وهو عدد من المتوقع أن يرتفع في الساعات والأيام المقبلة، مع سعي رجال الإنقاذ جاهدين للوصول إلى بعض المناطق الريفية والجبلية.