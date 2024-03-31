بالفيديو.. فِرَق الإنقاذ تستعد لرفع أول جزء من جسر بالتيمور المنهار

وقال حاكم ولاية ميريلاند، ويس مور، في مؤتمر صحفي إن جزءًا من البنية الفوقية الفولاذية للجسر، سيقطع إلى قطعة واحدة؛ بحيث يمكن رفعها عبر رافعة إلى مركب ونقلها إلى موقع (تريد بوينت أتلانتيك) القريب في سباروز بوينت.