"الأغذية العالمي" يحذر من مجاعة متفاقمة في عدة بلدان بسبب ظاهرة "النينيو"

أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، بأن الطقس السيئ الذي تسببت به ظاهرة "النينيو" أسفر عن تفاقم الجوع في عدة دول، بما في ذلك زامبيا وأفغانستان، ودعا البرنامج في بيانه المانحين إلى تقديم المساعدات اللازمة التي تشتد الحاجة إليها في هذه الدول.