حول العالم في صورة: مشهد يفطر القلوب.. مسن ليبي يجلس حزينًا مهمومًا بعد انهيار منزله!

وتُعد الكارثة هي الأكبر التي تشهدها ليبيا منذ ما يناهز 40 عامًا، فقد تسببت في نزوح نحو 40 ألف شخص من المدن الليبية المنكوبة، فيما أثرت الكارثة بشكل مباشر على نحو 250 ألف شخص، وقتلت ما يزيد على 11 ألفًا، فضلاً عن آلاف المفقودين غير المعروف مصيرهم حتى الوقت الراهن.