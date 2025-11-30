ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار ديتواه في سريلانكا إلى 159 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن إعصار ديتواه في سريلانكا إلى 159 قتيلًا، فيما لا يزال 203 أشخاص في عداد المفقودين.
وأفاد مركز إدارة الكوارث في سريلانكا، أن الجزء الشمالي من كولومبو يواجه فيضانات كبيرة، مع استمرار ارتفاع منسوب المياه في نهر كيلاني.
وأسفر الإعصار عن تدمير أكثر من (20) ألف منزل وإرسال (122) ألف شخص إلى ملاجئ مؤقتة تديرها الدولة، في حين لا يزال (833) ألف شخص آخرين يحتاجون إلى المساعدة بعد نزوحهم بسبب الفيضانات.
وأعلن الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي حالة الطوارئ أمس للتعامل مع آثار الإعصار ودعا المجتمع الدولي لتقديم مساعدات.
وكانت حصيلة ضحايا إعصار ديتواه في سريلانكا السابقة أسفرت عن مصرع (123) شخصًا، و(130) آخرًا في عداد المفقودين.