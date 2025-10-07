الصين تفعّل الاستجابة الطارئة لمكافحة الفيضانات في مقاطعة يوننان

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المقر أرسل فريق عمل لدعم وتوجيه جهود الوقاية من الفيضانات، في حين توقعت الأرصاد الجوية الصينية أن تشهد أجزاء من مقاطعة يوننان هطول أمطار غزيرة في الأيام المقبلة بسبب تأثير الإعصار "ماتمو"، وهو الإعصار الـ21 في موسم أعاصير المحيط الهادئ للعام الجاري، مع احتمال هطول أمطار غزيرة يصل منسوبها إلى 190 مليمترًا في بعض المناطق.