اليوم أول أيام عيد الفطر بالنيجر ومالي.. وهذه الدول قد تعلن الخميس بداية شوال

أعلن مركز الفلك الدولي، أن اليوم الثلاثاء هو عيد الفطر في كل من "النيجر" و"مالي"؛ بسبب ورود ادعاءات برؤية الهلال يوم أمس الاثنين.
وكان عدد من الدول قد تحرى الهلال يوم أمس الاثنين، وأعلن أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن غدًا الأربعاء هو يوم عيد الفطر السعيد.
وفي المقابل يُعتبر اليوم هو التاسع والعشرين من شهر رمضان في العديد من الدول الإسلامية، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعمان والأردن وليبيا والمغرب.
وبعد قليل ستغيب الشمس في شرق العالم الإسلامي، وستتحرى هذه الدول تباعًا هلال شهر شوال، وبناء على ذلك ستعلن موعد عيد الفطر ليكون يوم الأربعاء أو الخميس، مع التوقعات بأن تعلن جلها عيد الفطر يوم الأربعاء أيضًا، ولا يستبعد أن تعلن بعض الدول (مثل الهند وبنغلادش) أن يوم الخميس هو يوم عيد الفطر السعيد.
ويمكن الاطلاع على نتائج تحري الهلال لهذا اليوم وعلى صور هلال شهر شوال التي التُقطت قبل قليل من هذا الرابط: https://astronomycenter.net/icop/shw45.html
والخارطة المرفقة تُبَين مدى إمكانية رؤية هلال شهر شوال مساء هذا اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024م.