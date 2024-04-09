اليوم أول أيام عيد الفطر بالنيجر ومالي.. وهذه الدول قد تعلن الخميس بداية شوال

وبعد قليل ستغيب الشمس في شرق العالم الإسلامي، وستتحرى هذه الدول تباعًا هلال شهر شوال، وبناء على ذلك ستعلن موعد عيد الفطر ليكون يوم الأربعاء أو الخميس، مع التوقعات بأن تعلن جلها عيد الفطر يوم الأربعاء أيضًا، ولا يستبعد أن تعلن بعض الدول (مثل الهند وبنغلادش) أن يوم الخميس هو يوم عيد الفطر السعيد.