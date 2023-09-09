طاردت نحو 60 ألفًا.. هذا ما فعلته الهند مع الكلاب الشاردة قبل انعقاد "قمة العشرين"

لم تترك الهند شيئًا للصدفة من أجل الاستعداد المثالي لاستقبال زعماء وقادة دول مجموعة العشرين، ومرافقيهم، وغيرهم من ضيوف البلد الآسيوي العريق، ومن بين الاستعدادات الهندية؛ طاردت السلطات أعدادًا غفيرة من الكلاب الضالة والشاردة في شوارع وأحياء المدينة الكبيرة لتوفير الهدوء لضيوفها.
ولاحقت السلطات المحلية نحو 60 ألفًا من الكلاب الشاردة الذين يجوبون أنحاء العاصمة الهندية، وأبعدتهم عن المدينة المستضيفة لقمة العشرين عبر عدد من السيارات التي قامت بجمعهم وإرسالهم إلى ملاجئ مخصصة لرعاية الحيوانات الضالة.
وركزت السلطات المحلية جهودها على المناطق القريبة والمحيطة بمقر انعقاد القمة في مركز "بهارات ماندابام"، والمحيطة بالمطار الذي يستقبل ويودع زعماء الدول المشاركة في القمة؛ وذلك لتوفير الهدوء وعدم الإزعاج لضيوف الهند.