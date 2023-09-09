طاردت نحو 60 ألفًا.. هذا ما فعلته الهند مع الكلاب الشاردة قبل انعقاد "قمة العشرين"

لم تترك الهند شيئًا للصدفة من أجل الاستعداد المثالي لاستقبال زعماء وقادة دول مجموعة العشرين، ومرافقيهم، وغيرهم من ضيوف البلد الآسيوي العريق، ومن بين الاستعدادات الهندية؛ طاردت السلطات أعدادًا غفيرة من الكلاب الضالة والشاردة في شوارع وأحياء المدينة الكبيرة لتوفير الهدوء لضيوفها.